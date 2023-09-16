Шахтер благодаря голу Егора Назарины победил Оболонь в 7-м туре УПЛ. Смотрите видео гола и обзор матча на "Футбол 24".

Уже 19 сентября "горняки" стартуют в Лиге чемпионов поединком против Порту в Гамбурге. Матч с Оболонью был генеральной репетицией, но сложился для Шахтера очень непросто, хотя команда ван Леувена больше часа играла в большинстве.

Шахтер в большинстве дожал Оболонь и укрепил лидерство в УПЛ – дебютант сборной принес тяжелую победу перед ЛЧ

Артем Вовкун на 33-й минуте получил вторую желтую карточку и досрочно покинул поле. Оболонь в меньшинстве могла забивать на старте второго тайма – перекладина сыграла за Шахтер после удара Лукьянчука. Правда, дважды каркас ворот спасал и дебютировавшего за Оболонь Александра Рыбку.

В конце концов свое слово сказал джокер – Егор Назарина, которого Патрик ван Леувен выпустил во втором тайме. Дебютант сборной Украины на 77-й минуте открыл счет, забив единственный гол в матче. 1:0 – Шахтер продолжает лидировать в УПЛ.