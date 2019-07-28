Тренер Металлиста 1925 Демченко объяснил функции Эдмара в команде

Главный тренер Металлиста 1925 Андрей Демченко рассказал, за что именно отвечает бывший хавбек харьковчан Эдмар.

"Эдмара я знаю довольно долго. Когда я играл за Металлург, он приезжал к нам на просмотр. Мы поддерживаем отношения еще с тех времен. В коллективе он свой, поэтому в плане адаптации все хорошо. Я очень рад, что он с нами.

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Он один из ассистентов – такой, как и другие. Кроме того, он отвечает за бразильских игроков, которые у нас на просмотре", – цитирует Демченко официальный сайт Металлиста 1925.

Харьковчане начали сезон в Первой лиге с победы над другим претендентом на выход в УПЛ -– Ингульцом. Единственный мяч во встрече забил Сергей Давыдов после ошибки голкипера соперника.