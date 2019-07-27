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Первая лига: сумасшедшая перестрелка Оболони-Бровар и Металлурга, Черноморец переиграл Черкащину

20:06 86 Читати українською
Первая лига: сумасшедшая перестрелка Оболони-Бровар и Металлурга, Черноморец переиграл Черкащину
Оболонь-Бровар / ФК Оболонь-Бровар

Киевская Оболонь-Бровар и запорожский Металлург устроили триллер в 1 туре Первой лиги, тогда как Черноморец дебютировал в дивизионе с победы над Черкащиной.

 

Первая лига, 1 тур

Авангард – Волынь – 3:2

Голы: Сеницкий, 47, Собко, 50, Яворский, 70 – Назари, 5, Болденков, 90

Балканы – Рух – 0:1

Гол: Кондраков, 8

Черкащина – Черноморец – 1:3

Голы: Пограничный, 45 – Аржанов, 32, Павлов, 54, Ярошенко, 77

Удаление: Цебро (Черкащина), 88

Агробизнес – Кремень – 2:2

Голы: Когут, 11, Юхимович, 71 – Зозуля, 13, 90

Горняк-Спорт – Николаев – 1:3

Голы: Котляр, 62 – Ковалев, 58, Попов, 80, Бугай, 89

Минай – Прикарпатье – 0:3

Голы: Француз, 30, Барчук, 41, Худобяк, 90+1

Оболонь-Бровар – Металлург – 3:3

Голы: Семенко, 14, Балацкий, 23, 45 – Щебетун, 26, 42, Олейник, 63

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В матче 1 тура Первой лиги Оболонь-Бровар у себя дома принимала запорожский Металлург. "Пивовары" быстро повели в 2 мяча усилиями Семенко и Балацкого, но игрок запорожцев Щебетун восстановил равновесие. Перед перерывом киевляне вновь вышли вперед. Балацкий оформил дубль. Но после перерыва Олейник вновь сделал счет равным и поставил точку в триллере.

Черноморец после вылета из УПЛ сыграл на выезде против Черкащины. Одесситы одержали уверенную победу благодаря голам Аржанова, Павлова и Ярошенко.

Среди других результатов отметим разгромное поражение Миная, неудачу Волыни и выездную победу Руха.

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