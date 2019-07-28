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Тренер Металіста 1925 Демченко пояснив роль Едмара в команді

11:43 215 Читать на русском
Тренер Металіста 1925 Демченко пояснив роль Едмара в команді
Андрій Демченко / ФК Металіст 1925

Головний тренер Металіста 1925 Андрій Демченко розповів, за що саме відповідає колишній хавбек харків'ян Едмар.

"Едмара я знаю досить довго. Коли я ще грав за Металург, він приїжджав до нас на перегляд. Ми підтримуємо стосунки ще з тих часів. У колективі він свій, тому в плані адаптації все добре. Я дуже радий, що він з нами.

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Він один із асистентів – такий, як і інші. Окрім того, він відповідає за бразильських гравців, які у нас на перегляді", – цитує Демченка офіційний сайт Металіста 1925.

Харків'яни розпочали сезон у Першій лізі з перемоги над іншим претендентом на вихід в УПЛ – Інгульцем. Єдиний м'яч у зустрічі забив Сергій Давидов після помилки голкіпера суперника.

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