Тренер Львова Меликян: Ничья с Динамо будет для нас победой

Главный тренер Львова Егише Меликян поделился ожиданиями от матча 13-го тура УПЛ против Динамо.

"После матча с Шахтером мое мнение о Динамо не изменилась. Динамо всегда остается собой. Это авторитет, лидер, сила. Не понимаю, если какая-то команда будет неуважительно к ним относиться, не оценивать их силу.

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Мы готовы. Для нас ничья с Динамо будет победой. Чемпионат продолжается. В каждой встрече мы должны бороться за очки", – сказал Меликан в эфире ФутболNEWS.

Напомним, Меликян стал главным тренером Львова после увольнения Владимира Мазяра. Команда вылетела из Кубка Украины, а в турнирной таблице УПЛ занимает 12 место.

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