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Березовчук получил назначение в тренерском штабе Львова

1 ноября 23:59 5 Читати українською
Березовчук получил назначение в тренерском штабе Львова
Андрей Березовчук / фото из соцсетей

Бывший защитник Металлиста Андрей Березовчук вошел в тренерский штаб ФК Львов.

Березовчук будет работать помощником нового наставника львовян Егише Меликяна, сообщает официальный сайт клуба.

Львов официально назначил нового тренера

Добавим, что 31 октября Меликян стал главным тренером Львова, сменив на этом посту Владимира Мазяра.

В течение профессиональной карьеры Березовчук играл за Металлист, ФК Харьков, Арсенал Харьков Металлург Донецк и Николаев. В 2017 году Андрей стал играющим тренером любительского Волчанска, вместе с которым в 2018 году выиграл чемпионат Харьковской области.

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