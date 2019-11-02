Тренер Львова Мелікян: Нічия з Динамо буде для нас перемогою

Головний тренер Львова Єгіше Мелікян поділився очікуваннями від матчу 13-го туру УПЛ проти Динамо.

"Після матчу з Шахтарем моя думка про Динамо не змінилася. Динамо завжди залишається собою. Це авторитет, лідер, сила. Не розумію, якщо якась команда буде нешанобливо до них ставитися, чи не оцінювати їхню силу.

Березовчук отримав призначення у тренерському штабі Львова

Ми готові. Для нас нічия з Динамо буде перемогою. Чемпіонат триває. В кожній зустрічі ми повинні боротися за очки", – сказав Мелікан в ефірі ФутболNEWS.

Нагадаємо, Мелікян став головним тренером Львова після звільнення Володимира Мазяра. Команда вилетіла з Кубку України, а в турнірній таблиці УПЛ посідає 12 місце.

Хто може завадити Динамо взяти Кубок, або Згадуючи Роберто Карлоса, Роналду і суддю: соцмережі про бій з Шахтарем в 1/8