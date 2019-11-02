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Тренер Львова Мелікян: Нічия з Динамо буде для нас перемогою

09:18 266 Читать на русском
Тренер Львова Мелікян: Нічия з Динамо буде для нас перемогою
Єгіше Мелікян / pfcstal.com

Головний тренер Львова Єгіше Мелікян поділився очікуваннями від матчу 13-го туру УПЛ проти Динамо.

 

"Після матчу з Шахтарем моя думка про Динамо не змінилася. Динамо завжди залишається собою. Це авторитет, лідер, сила. Не розумію, якщо якась команда буде нешанобливо до них ставитися, чи не оцінювати їхню силу.

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Ми готові. Для нас нічия з Динамо буде перемогою. Чемпіонат триває. В кожній зустрічі ми повинні боротися за очки", – сказав Мелікан в ефірі ФутболNEWS.

Нагадаємо, Мелікян став головним тренером Львова після звільнення Володимира Мазяра. Команда вилетіла з Кубку України, а в турнірній таблиці УПЛ посідає 12 місце.

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