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Кравец близок к возвращению в Луго

14 января 11:15 209 Читати українською
Кравец близок к возвращению в Луго
Василий Кравец / Marca

Украинский защитник вернется в свой бывший клуб после неудачной попытки закрепиться в Ла Лиге.

22-летний футболист близок к переходу в Луго, за который он выступал с 2017 по 2019 год, информирует Marca. Переговоры по трансферу вышли на финальную стадию.

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Леганес согласился отпустить Кравца, который стремится получать стабильную игровую практику. Украинец в текущем сезоне сыграл только один матч в Кубке Испании.

Напомним, Кравец перешел в Леганес из Луго в начале 2019 за 2,5 млн евро.

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