toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Евро-2020
АТАЛАНТА - ШАХТЕР БАРСЕЛОНА - ИНТЕР ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ЛУГАНО - ДИНАМО КИЕВ АЛЕКСАНДРИЯ - ГЕНТ

Евро-2020: Литва объявила состав на матчи против Украины и Сербии

16:03 39 Читати українською
Евро-2020: Литва объявила состав на матчи против Украины и Сербии
Сборная Литвы

Наставник прибалтов Вальдас Урбонас вызвал 22 игрока на матчи отбора к Евро-2020.

 

Сборная Литвы в ближайших матчах отбора Евро-2020 11 октября на выезде сыграет против Украины, а через два дня будет принимать Сербию.

Украина – Португалия: УАФ аннулирует поддельные билеты на матч отбора к Евро-2020

Вратари: Ернестас Шеткус (Хапоэль, Израиль), Емилиус Зубас (Бней-Иегуда, Израиль), Витаутас Чернаускас (ЦСКА, Болгария).

Защитники: Миндаугас Палионис (Ян Регенсбург, Германия), Линас Климавичюс (Динамо, Румыния), Витаутас Андрюшкявичюс (Тобол, Казахстан), Эдвинас Гирдваинис (РФШ, Латвия), Альгис Янкаускас (Судува), Эгидиус Вайткунас (Жальгирис К), Роландас Баравикас, Саулюс Миколюнас (оба – Жальгирис В).

Павелко: Шевченко точно будет работать со сборной Украины до конца Евро-2020

Полузащитники: Викинтас Сливка (Хиберниан, Шотландия), Донатас Казлаускас (Ритеряй), Гедрас Матулевичюс, Овидиус Вербицкас, Паулюс Голубицкас (все - Судува), Юстас Ласицкас (Вождовац, Сербия), Домантас Шимкус, Модестас Воробйовас, (оба - Жальгирис В) , Артурас Жулпа (Тобол, Казахстан), Арвидас Новиковас (Легия, Польша).

Нападающие: Каролис Лаукжемис (Истра 1961, Хорватия), Дейвидас Матулявичюс, (Каунас).

Напомним, после 5 туров Литва набрала всего один пункт и находится на дне турнирной таблицы группы В. Украина лидирует, имея 13 очков. Далее следуют Португалия (8), Сербия (7), Люксембург (4).

Литва – незручний суперник України, тренер-хуліган і жахи Шевченка: вони у 20 разів дешевші, але мають підступну зброю

blog_ava
Шевченко согласился возглавить Милан при одном условии, – итальянский журналист
08:50
2498
Теги
Евро-2020 Украина - Литва Сербия Сербия Украина Украина Литва Литва Сборная Украины
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
19
мин
Барселона
22:00
Интер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук