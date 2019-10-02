Евро-2020: Литва объявила состав на матчи против Украины и Сербии

Наставник прибалтов Вальдас Урбонас вызвал 22 игрока на матчи отбора к Евро-2020.

Сборная Литвы в ближайших матчах отбора Евро-2020 11 октября на выезде сыграет против Украины, а через два дня будет принимать Сербию.

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Вратари: Ернестас Шеткус (Хапоэль, Израиль), Емилиус Зубас (Бней-Иегуда, Израиль), Витаутас Чернаускас (ЦСКА, Болгария).

Защитники: Миндаугас Палионис (Ян Регенсбург, Германия), Линас Климавичюс (Динамо, Румыния), Витаутас Андрюшкявичюс (Тобол, Казахстан), Эдвинас Гирдваинис (РФШ, Латвия), Альгис Янкаускас (Судува), Эгидиус Вайткунас (Жальгирис К), Роландас Баравикас, Саулюс Миколюнас (оба – Жальгирис В).

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Полузащитники: Викинтас Сливка (Хиберниан, Шотландия), Донатас Казлаускас (Ритеряй), Гедрас Матулевичюс, Овидиус Вербицкас, Паулюс Голубицкас (все - Судува), Юстас Ласицкас (Вождовац, Сербия), Домантас Шимкус, Модестас Воробйовас, (оба - Жальгирис В) , Артурас Жулпа (Тобол, Казахстан), Арвидас Новиковас (Легия, Польша).

Нападающие: Каролис Лаукжемис (Истра 1961, Хорватия), Дейвидас Матулявичюс, (Каунас).

Напомним, после 5 туров Литва набрала всего один пункт и находится на дне турнирной таблицы группы В. Украина лидирует, имея 13 очков. Далее следуют Португалия (8), Сербия (7), Люксембург (4).

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