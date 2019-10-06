Тренер Литви Урбонас: Ми будемо боротися з Україною, а не капітулювати заздалегідь

Головний тренер збірної Литви Вальдас Урбонас поділився очікуваннями перед черговими матчами відбору на Євро-2020.

"Головне завдання в майбутніх поєдинках – максимально використовувати наші плюси і постаратися приховати мінуси. У попередніх матчах з Португалією і Україною ми знайшли більше впевненості у тому, що робимо.

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На нас очікує важка поїздка в Україну. Українці не можуть уявити собі іншого результату, крім перемоги. Це впритул наближає їх до кваліфікації на чемпіонат Європи. У першому матчі всі фахівці і експерти оцінили силу збірної України. І перш за все, чудовий контроль м'яча.

Вони дійсно справили хороше враження в Вільнюсі, тому ми повинні думати про те, як обмежити їхню свободу. Це найважливіша деталь, яку я хотів би виділити. Гравці теж повинні це розуміти. Ми будемо боротися з Україною, а не капітулювати заздалегідь", – підкреслив Вальдас Урбонас в коментарі прес-службі національної команди.

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Нагадаємо, збірна Литви проведе черговий матч відбіркового циклу Євро-2020 з Україною в Харкові 11 жовтня. Через три дні після цього литовці прийматимуть у Вільнюсі збірну Сербії.