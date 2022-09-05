Яцек Зелински, который возглавляет Краковию, похвалил украинского вингера за гол в ворота Ракува.

"Мы выиграли очень важный матч. Это самое главное. Я счастлив и горжусь ребятами, их мудростью. Сказал им, что горжусь ими, ведь мы разгромили 3:0 команду, которая была одной ногой в групповом турнире Лиги конференций.

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Очень рад за Евгения Коноплянку, забившего гол со штрафного. Он сделал это, как профессор.

Я очень боялся этого матча, но теперь надеюсь, что все проблемы Краковии остались позади", – цитирует Зелински Dziennik Polski.

Для 32-летнего Коноплянки гол в ворота Ракува стал дебютным в чемпионате Польши. Украинец забил во втором матче подряд – на неделе он огорчил соперника в Кубке. После 8-ми туров Экстраклясы Краковия занимает 4 место.

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