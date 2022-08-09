Недавно Сергей Шевченко начал сотрудничать с российскими оккупантами, возглавив херсонский клуб Фрегат, который создали агрессоры на базе тамошнего Кристалла.

Полный Сахалин: украинский тренер после России и Крыма возглавил оккупационный клуб

Предательство Украины будет иметь серьезные последствия для известного тренера. УАФ будет обращаться в Министерство молодежи и спорта, чтобы лишить Сергея Шевченко звания заслуженного тренера Украины. Также уже начат процесс лишения Шевченко так называемого футбольного гражданства, чтобы он больше никогда не имел права работать на территории Украины, сообщает Профутбол Digital.

Аналогичное наказание ранее получил и Анатолий Тимощук, продолжающий молчать о войне и спокойно получать кровавые деньги в Зените. Экс-капитан сборной Украины был исключен из реестра сборной и лишен всех наград.

Ранее 68-летний Сергей Шевченко, родившийся в Херсоне, работал в ряде украинских клубов – Таврии, Николаеве, Нефтянике, Кристалле, Севастополе и других. В 2016-м ездил на заработки в российский клуб Сахалин, а прежде поработал еще и в Крыму, возглавляя тамошнюю ТСК-Таврия, созданную россиянами. Сообщалось, что после аннексии Крыма Шевченко получил российский паспорт.

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