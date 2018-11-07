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Тренер Карабаха Гурбанов: Перед матчем против Ворсклы над командой ощущается психологическое давление

22:17 16 Читати українською
Тренер Карабаха Гурбанов: Перед матчем против Ворсклы над командой ощущается психологическое давление
Гурбан Гурбанов / azerisport

Наставник Карабаха Гурбан Гурбанов поделился ожиданиями на матч 4 тура Лиги Европы против Ворсклы.

"Завтра нас ждет тяжелый и важный матч. Ворскла наберет 6 очков, если выиграет матч. И у них появиться шанс. Я верю в свою команду и хочу достичь хорошего результата. Хотим сыграть удачный матч.

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Не хочу говорить о проблеме по составу, только Анси не сыграет. Все остальные готовятся к встрече и мы верим, что завтра будет совсем другая игра. Карабах очень серьезно подготовился к встрече. И не хочу назвать завтрашний матч реваншем, потому что это как-то по-другому может отразиться на команде. СМИ и фанаты ждут успеха от клуба

Карабаху в Баку не удалось реализовать свое, соперник хорошо защищался. Теперь в гостях надо играть по-другому. В последние дни над клубом чувствуется психологическое давление, и я понимаю, что Карабах – единственный клуб, представляющий Азербайджан в еврокубках. Надо отдать все силы, чтобы добиться совершенно иного результата, чем тот, который был зафиксирован в Баку", – передает слова Гурбанова azerisport.

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Лига Европы4 турВорскла имени Алексея Бутовского (Полтава)

Ворскла - Карабах: Четверг 08 ноября 2018

Ворскла
до матча
22
час
:
45
мин
Карабах
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Лига Европы Ворскла - Карабах Карабах Карабах Гурбан Гурбанов Гурбан Гурбанов
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