Тренер Карабаха Гурбанов: Перед матчем против Ворсклы над командой ощущается психологическое давление

Наставник Карабаха Гурбан Гурбанов поделился ожиданиями на матч 4 тура Лиги Европы против Ворсклы.

"Завтра нас ждет тяжелый и важный матч. Ворскла наберет 6 очков, если выиграет матч. И у них появиться шанс. Я верю в свою команду и хочу достичь хорошего результата. Хотим сыграть удачный матч.

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Не хочу говорить о проблеме по составу, только Анси не сыграет. Все остальные готовятся к встрече и мы верим, что завтра будет совсем другая игра. Карабах очень серьезно подготовился к встрече. И не хочу назвать завтрашний матч реваншем, потому что это как-то по-другому может отразиться на команде. СМИ и фанаты ждут успеха от клуба

Карабаху в Баку не удалось реализовать свое, соперник хорошо защищался. Теперь в гостях надо играть по-другому. В последние дни над клубом чувствуется психологическое давление, и я понимаю, что Карабах – единственный клуб, представляющий Азербайджан в еврокубках. Надо отдать все силы, чтобы добиться совершенно иного результата, чем тот, который был зафиксирован в Баку", – передает слова Гурбанова azerisport.

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