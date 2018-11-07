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Тренер Карабаха Гурбанов: Перед матчем проти Ворскли над командою відчувається психологічний тиск

22:16 13 Читать на русском
Тренер Карабаха Гурбанов: Перед матчем проти Ворскли над командою відчувається психологічний тиск
Гурбан Гурбанов / azerisport

Наставник Карабаха Гурбан Гурбанов поділився очікуваннями на матч 4 туру Ліги Європи проти Ворскли.

"Завтра нас чекає важкий і важливий матч. Ворскла набере 6 очок, якщо виграє матч. І у них з'явитися шанс. Я вірю в свою команду і дуже хочу досягти хорошого результату. Хочемо зіграти вдалий матч.

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Не хочу говорити про проблему щодо складу, лише Ансі не зіграє. Всі інші готуються до зустрічі і ми віримо, що завтра буде зовсім інша гра. Карабах дуже серйозно підготувався до зустрічі. І не хочу назвати завтрашній матч реваншем, тому що це якось по-іншому може відбитися на команді. ЗМІ і фанати чекають успіху від клубу

Карабах в Баку не вдалося реалізувати своє, суперник добре захищався. Тепер в гостях треба грати по-іншому. В останні дні над клубом відчувається психологічний тиск, і я розумію, що Карабах – єдиний клуб, який представляє Азербайджан в єврокубках. Треба віддати всі сили, щоб домогтися зовсім іншого результату, аніж той, який був зафіксований в Баку", – передає слова Гурбанова azerisport.

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Ліга Європи4 турВорскла імені О. Бутовського (Полтава)

Ворскла - Карабах: Четвер 08 листопада 2018

Ворскла
до матчу
23
год
:
31
хв
Карабах
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Теги
Карабах Карабах Ліга Європи Гурбан Гурбанов Гурбан Гурбанов Ворскла - Карабах
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