Тренер Карабаха Гурбанов: Перед матчем проти Ворскли над командою відчувається психологічний тиск

Наставник Карабаха Гурбан Гурбанов поділився очікуваннями на матч 4 туру Ліги Європи проти Ворскли.

"Завтра нас чекає важкий і важливий матч. Ворскла набере 6 очок, якщо виграє матч. І у них з'явитися шанс. Я вірю в свою команду і дуже хочу досягти хорошого результату. Хочемо зіграти вдалий матч.

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Не хочу говорити про проблему щодо складу, лише Ансі не зіграє. Всі інші готуються до зустрічі і ми віримо, що завтра буде зовсім інша гра. Карабах дуже серйозно підготувався до зустрічі. І не хочу назвати завтрашній матч реваншем, тому що це якось по-іншому може відбитися на команді. ЗМІ і фанати чекають успіху від клубу

Карабах в Баку не вдалося реалізувати своє, суперник добре захищався. Тепер в гостях треба грати по-іншому. В останні дні над клубом відчувається психологічний тиск, і я розумію, що Карабах – єдиний клуб, який представляє Азербайджан в єврокубках. Треба віддати всі сили, щоб домогтися зовсім іншого результату, аніж той, який був зафіксований в Баку", – передає слова Гурбанова azerisport.

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