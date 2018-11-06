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Защитник Карабаха Медведев: Надеюсь, Ворскла не будет сидеть в обороне, как в первом матче

13:35 23 Читати українською
Защитник Карабаха Медведев: Надеюсь, Ворскла не будет сидеть в обороне, как в первом матче
Максим Медведев / Фото: ФК Карабах

Защитник азейбарджанського Карабаха поделился ожиданиями от матча против Ворсклы в 4 туре Лиги Европы.

"Нас ждет тяжелый выезд. Сделаем все, чтобы добиться положительного результата. Нынешнее положение в группе нас никак не устраивает. Хотим исправить его, добиться положительных результатов, так как многие от нас этого ждут. Мы постараемся выложиться на все сто процентов, чтобы прийти к том, чего мы хотим.

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Наш будущий соперник умеет играть в оборонительный футбол, но и в более открытую игру тоже. Хочется, чтобы с Ворсклой пошла открытая игра. Не хотелось бы видеть той же картины, которая была в первом матче. Мы играли в футбол, а они сидели в защите и действовали только на контратаках. Да, это может и есть стиль игры этой команды, но хотелось бы зрелищности. Если снова сядут у своих ворот, то нам ничего не останется, как снова доминировать на поле и строить свои атаки с той лишь разницей, что сможем пробить их ворота", – цитирует футболиста портал Azerisport.

Матч 4 тура Лиги Европы Ворскла – Карабах состоится в четверг, 8 ноября. На выезде полтавчане обыграли Карабах со счетом 1:0.

Лига Европы4 турВорскла имени Алексея Бутовского (Полтава)

Ворскла - Карабах: Четверг 08 ноября 2018

Ворскла
до матча
2
дн
:
5
час
:
33
мин
Карабах
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Максим Медведев Максим Медведев Ворскла Ворскла Карабах Карабах Лига Европы Ворскла - Карабах
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