Сачко: Задачи выиграть Лигу Европы на повестке дня нет

Главный тренер Ворсклы Василий Сачко пообщался с журналистами накануне матча Лиги Европы против Карабаха.

"То, как мы сыграем, зависит от соперника, от тактики, от исполнителей. Мы хорошо знаем Карабах, так же хорошо они знают нас. У Карабаха сильные исполнители, которые задействованы в различных сборных. Но мы будем играть дома, у нас есть 12 игрок.

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Я уверен, что мы завтра приложим максимум усилий, чтобы добиться положительного результата, ведь хотим побеждать в каждой игре. Мы будем стараться играть в красивый футбол, но самая главное для нас – результат. Задача выиграть Лигу Европы на повестке дня не рассматривается, но это будет зависеть и от завтрашней игры", – передает слова Сачко 0532.

Матч 4-го тура Лиги Европы Ворскла – Карабах состоится этого завтра, 8 ноября. Стартовый свисток в матче прозвучит в 22 часов.

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