Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал победу над Японией в 1/8 финала ЧМ-2022.

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"Поздравляю своих ребят, это исторический результат. Мы хорошо играли и упорно боролись. Первые полчаса мы контролировали ситуацию, но потом сами создали себе проблемы. Сборная Японии нас недооценила, и в этом заключалась её ошибка. Соперник думал, что ему будет легко играть против нас. Никогда не недооценивайте хорватов!", – цитирует Далича Index.

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