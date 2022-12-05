Тренер Хорватии: Сборная Японии нас недооценила
21:34 - Читати українською
Златко Далич прокомментировал выход сборной Хорватии в четвертьфинал ЧМ-2022.
осн. час ( 1 : 1 )
пен. ( 1 : 3 )
завершено
Иван Перишич 55’
55’ Иван Перишич
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал победу над Японией в 1/8 финала ЧМ-2022.
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"Поздравляю своих ребят, это исторический результат. Мы хорошо играли и упорно боролись. Первые полчаса мы контролировали ситуацию, но потом сами создали себе проблемы. Сборная Японии нас недооценила, и в этом заключалась её ошибка. Соперник думал, что ему будет легко играть против нас. Никогда не недооценивайте хорватов!", – цитирует Далича Index.
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