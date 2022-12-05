Основное время завершилось со счетом 1:1. Хорватия лучше пробила 11-метровые и вышла в четвертьфинал Мундиаля. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Япония изменила сценарий и вылетела

Япония сенсационно стала первой в группе с Испанией и Германией. Еще и обыграла обоих фаворитов, еще и камбек оба раза оформила. "Самураи" на ЧМ-2022 приучили к четкой картине своих матчей: слабый первый тайм и мощный второй. Они каждый раз перевоплощались после перерыва, прибавляя в каждом компоненте игры.

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Сегодня все было по-другому. Япония сразу включилась и заиграла на равных. Азиаты атаковали преимущественно правым флангом, откуда постоянно простреливали Ито и Доан. К концу тайма команда Хаджиме Мориасу вообще начала доминировать. Эндо тонким пасом вывел на удар Камаду, но тот упустил шанс.

Очень острыми были розыгрыши угловых. Уже в дебюте встречи мог забивать Танигучи. В конце концов, Япония сумела конвертировать свои стандарты в гол. Доан подал в штрафную, Йошида выиграл борьбу за мяч, а Маэда переправил его в сетку.

Во втором тайме Япония пыталась не садиться в оборону и находить шансы для быстрых атак. Однако выдать такую же концовку, как в предыдущих матчах, все равно не удалось. Японцы немного сдали в интенсивности, а хорваты наоборот улучшили контроль мяча, хотя и не угрожали воротам тоже.

Действующие вице-чемпионы выстрадали четвертьфинал

Хорватия после группового этапа была в списке главных разочарований ЧМ-2022 на уровне Дании и Бельгии. Да и вообще Бельгия была интереснее. "Клетчатым" откровенно посчастливилось не проиграть в очном матче (привет Лукаку) и выйти в плей-офф. Командные связи не работают, Модрич и Перишич вдвоем хоть как-то пытаются тянуть.

В 1/8 финала история продолжилась. Хорватия к перерыву создала лишь один момент, допустив три. Пропущенный в раздевалку гол не сразу разбудил балканцев, они еще некоторое время ничего не могли организовать. Японцы продолжали атаковать – Ливакович из-под перекладины вытянул удар Эндо.

Ivan Perišić scores his 10th goal at a major tournament for Croatia, overtaking Davor Šuker's national team record of nine.



Here's how and where his 10 goals have been scored from. #JapanvsCroatia ️ pic.twitter.com/kzsiFdVbhI — Opta Analyst (@OptaAnalyst) December 5, 2022

На помощь пришли сенаторы. Перишич мог забивать еще в первом тайме, воспользовавшись ошибкой Томиясу, но отличился уже во втором. Мощный удар Ивана головой с линии штрафной точно в угол – так Хорватия сравняла счет. Через несколько минут Модрич издалека пробил в "девятку", но голкипер эффектно спас.

Основное время завершилось ничьей, игра перешла в овертаймы. Фирменная фишка Хорватии – 7 из 8 последних матчей "клетчатых" в плей-офф крупных турниров доходили до экстратаймов. Дополнительные 30 минут прошли без голов, а в серии пенальти японцы били ужасно. Ливакович потянул три удара с 11 метров и вытащил Хорватию в 1/4 финала.

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