Головний тренер збірної Хорватії Златко Даліч прокоментував перемогу над Японією у 1/8 фіналу ЧС-2022.

Геройства Ліваковіча у серії пенальті у відеоогляді матчу Японія – Хорватія – 1:1

"Вітаю своїх хлопців, це історичний результат. Ми добре грали і вперто боролися. Перші півгодини ми контролювали ситуацію, але потім самі створили собі проблеми. Збірна Японії нас недооцінила, і в цьому полягала її помилка. Суперник думав, що йому буде легко грати проти нас. Ніколи не недооцінюйте хорватів!", – цитує Даліча Index.

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