Тренер Хорватії: Збірна Японії нас недооцінила
21:34 - Читать на русском
Златко Даліч прокоментував вихід збірної Хорватії до чвертьфіналу ЧС-2022.
осн. час ( 1 : 1 )
пен. ( 1 : 3 )
завершено
Іван Перішіч 55’
55’ Іван Перішіч
Головний тренер збірної Хорватії Златко Даліч прокоментував перемогу над Японією у 1/8 фіналу ЧС-2022.
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"Вітаю своїх хлопців, це історичний результат. Ми добре грали і вперто боролися. Перші півгодини ми контролювали ситуацію, але потім самі створили собі проблеми. Збірна Японії нас недооцінила, і в цьому полягала її помилка. Суперник думав, що йому буде легко грати проти нас. Ніколи не недооцінюйте хорватів!", – цитує Даліча Index.
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