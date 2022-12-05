Победы в серии пенальти у хорватов в крови. Opta сообщает, что "клетчатые" вышли в четвертьфинал ЧМ третий раз в своей истории (1998, 2018, 2022). Сборная Хорватии ни разу не проигрывала серию пенальти на Мундиале!

Хорватия в серии пенальти прошла Японию на ЧМ-2022 – "самураи" изменили сценарий, вице-чемпионов вытащил голкипер

Вратарь "клетчатых" Доминик Ливакович стал третьим голкипером, отразившим три пенальти в послематчевой серии после португальца Рикарду в 2006 году (против Англии) и своего соотечественника Даниэля Субашича в 2018 году (против Дании).

В основное и дополнительное время матча Япония – Хорватия тоже было на что посмотреть. В частности, на голы Маеды и Перишича.