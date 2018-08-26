toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Бельгия
УПЛ БОРУССИЯ ДОРТМУНД - РБ ЛЕЙПЦИГ ЖИРОНА - РЕАЛ МАДРИД

Тренер Генка Клеман: Меня интригует вопрос, цвета какого из суперклубов Малиновский будет защищать через несколько лет

16:53 174 Читати українською
Тренер Генка Клеман: Меня интригует вопрос, цвета какого из суперклубов Малиновский будет защищать через несколько лет
Руслан Малиновский / ФК Генк

Главный тренер бельгийского Генка Филлип Клеман рассказал как они приобрели Руслана Малиновского и поделился мыслями о потенциале украинца.

"На Малиновского я впервые обратил внимание на матчах Лиги Европы между Шарлеруа и луганской Зарей. Мы смотрели поединок вместе с Мишель Прюдомм, и оба отметили игру этого молодого украинского паренька.

Малиновский занял 4 место в голосовании на звание лучшего игрока начале сезона в Бельгии

Он тогда играл на позиции 10-го номера, не как сейчас, 8-го. Буквально на следующий день мы поделились своим мнением с менеджером Брюгге Венсаном Моннартом, и тот быстро узнал информацию о Руслане. Но он тогда принадлежал Шахтеру и стоил довольно дорого, вот Брюгге и отказался от этой идеи.

А Генк был проворнее: сначала взял Малиновского в аренду, а потом выкупил и оказался сегодня в большом выигрыше. Потому что Руслан растет как футболист, активно прогрессирует и я, как тренер, вижу, что его потенциал еще далеко не исчерпан.

Малиновский отличился ассистом за Генк в Лиге Европы

Если честно, то меня даже немного интригует вопрос: каким может стать Малиновский уже через несколько лет и цвета какого из суперклубов он в перспективе будет защищать", – цитирует Филиппа Клемана Zbirna.com со ссылкой на Sport Footmagazine.

Теги
Бельгия Руслан Малиновский Руслан Малиновский Генк Генк Филлип Клкман Филлип Клкман
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Кариус перешел в Бешикташ
    Англія — 25 авг264 Кариус перешел в Бешикташ
18
мин
Боруссия Дортмунд
19:00
РБ Лейпциг
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Залиште відгук