Тренер Генка Клеман: Меня интригует вопрос, цвета какого из суперклубов Малиновский будет защищать через несколько лет

Главный тренер бельгийского Генка Филлип Клеман рассказал как они приобрели Руслана Малиновского и поделился мыслями о потенциале украинца.

"На Малиновского я впервые обратил внимание на матчах Лиги Европы между Шарлеруа и луганской Зарей. Мы смотрели поединок вместе с Мишель Прюдомм, и оба отметили игру этого молодого украинского паренька.

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Он тогда играл на позиции 10-го номера, не как сейчас, 8-го. Буквально на следующий день мы поделились своим мнением с менеджером Брюгге Венсаном Моннартом, и тот быстро узнал информацию о Руслане. Но он тогда принадлежал Шахтеру и стоил довольно дорого, вот Брюгге и отказался от этой идеи.

А Генк был проворнее: сначала взял Малиновского в аренду, а потом выкупил и оказался сегодня в большом выигрыше. Потому что Руслан растет как футболист, активно прогрессирует и я, как тренер, вижу, что его потенциал еще далеко не исчерпан.

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Если честно, то меня даже немного интригует вопрос: каким может стать Малиновский уже через несколько лет и цвета какого из суперклубов он в перспективе будет защищать", – цитирует Филиппа Клемана Zbirna.com со ссылкой на Sport Footmagazine.