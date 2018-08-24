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Малиновский отличился ассистом за Генк в Лиге Европы

08:50 38 Читати українською
Малиновский отличился ассистом за Генк в Лиге Европы
Руслан Малиновский (в центре) / Фото ФК Генк

Украинский хавбек Генка Руслан Малиновский продолжает вносить в свой актив результативные действия.

На этот раз от действий Руслана пострадал датский Брондбю. Хавбек сделал свой вклад в третий гол команды, когда на 55 минуте после розыгрыша углового Руслан увидел набегающего партнера на дальней штанге ворот и точно навесил. Самата не подвел и забил гол в ворота соперников.

Лига Европы: Генк Малиновского уверенно обыграл Брондбю, Гент с Пластуном и Яремчуком сыграл вничью с Бордо

Как результат, матч закончился со счетом 5:2 в пользу команды украинца.

Напомним, Малиновский в этом сезоне забил 5 голов за Генк, два из них в Лиге Европы.

Лига ЕвропыКвалиф раунд, плей-офф, ответные матчи

Брондбю - Генк: Четверг 30 августа 2018

Брондбю
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дн
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11
час
:
33
мин
Генк
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Теги
Лига Европы Видеоновости Украинцы за рубежом Брондбю - Генк Руслан Малиновский Руслан Малиновский Генк Генк
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