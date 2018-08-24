Малиновский отличился ассистом за Генк в Лиге Европы

Украинский хавбек Генка Руслан Малиновский продолжает вносить в свой актив результативные действия.

На этот раз от действий Руслана пострадал датский Брондбю. Хавбек сделал свой вклад в третий гол команды, когда на 55 минуте после розыгрыша углового Руслан увидел набегающего партнера на дальней штанге ворот и точно навесил. Самата не подвел и забил гол в ворота соперников.

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Как результат, матч закончился со счетом 5:2 в пользу команды украинца.

Напомним, Малиновский в этом сезоне забил 5 голов за Генк, два из них в Лиге Европы.