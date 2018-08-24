Малиновский отличился ассистом за Генк в Лиге Европы

Англия — 09:54 3
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Двоюродный брат владельца Манчестер Сити пытался купить Ливерпуль за 2 млрд фунтов
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Заря вдесятером удержала ничью в матче с РБ Лейпциг в Лиге ЕвропыЛига Европы — 23 авг 902
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"Супряга і Буено не заявляються на головну битву року – навіщо купували?!" Денис Босянок розкритикував Динамо через АяксЛига чемпионов — 23 авг 963
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Пеллегрини готовит изменения в стартовом составе Вест Хэма: Ярмоленко может получить свой шансАнглия — 23 авг 405
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"Відкриваю очі після операції і не вірю – це ж Ребров!" Футболіст з АТО – про вірші Нігояна і бронежилет Аміни ОкуєвоїИнтервью — 23 авг 475
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