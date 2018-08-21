Малиновский занял 4 место в голосовании на звание лучшего игрока начала сезона в Бельгии

Руслан Малиновский продолжает получать признание в чемпионате Бельгии.

Известный спортивный ресурс Бельгии Voetbalkrant запустил голосование на звание лучшего игрока начала чемпионата.

Пользователям сайта на выбор было представлено 7 игроков, среди них был и украинец Руслан Малиновский.

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Украинский хавбек получил 6,7 процентов голосов и занял четвертое место в голосовании. Победил 18-летний нападающий Гента Джонатан Дэвид, сообщает FootBoom.

Напомним, Руслан Малиновский забил за свою команду 3 гола в 4 турах чемпионата Бельгии.