Коронавирус не дает покоя английской Премьер-лиге, а потому высшее руководство обдумывает различные варианты развития событий.

Проведение поединка между Астон Виллой и Тоттенхэмом, который запланирован на среду, 13 января, остается под вопрос из-за COVID-19 у "львов", утверждает журналист Дэвид Орнштайн.

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Поэтому АПЛ рассматривает возможность изменения графика. Вместо вышеупомянутого поединка Тоттенхэм 13 января может сыграть перенесенный матч с Фулхэмом. Чтобы "коттеджеры" имели больше времени на восстановление перед матчем с Челси, который запланирован на 15 января, его могут перенести на 16 число.

Отметим, что ранее случаи коронавируса были зафиксированы в Брайтоне, Ньюкасле, Ман Сити, МЮ и других клубах. Также было отменено несколько матчей.

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