Представники Фулхема не з радістю на обличчі зустріли звістку про потенційні зміни в графіку Прем'єр-ліги.

Через COVID-19 проведення матчу між Астон Віллою та Тоттенхемом під питанням. Замість нього "шпори" 13 січня можуть зустрітись із Фулхемом.

Матч Астон Вілла – Тоттенхем під питанням через COVID-19 – АПЛ планує несподівану багатоходівку за участю Челсі

Щоправда, наставник "коттеджерів" Скотт Паркер неприємно здивований таким розвитком подій, адже мав зовсім інші плани на цей тиждень. Зокрема, лише нещодавно у Фулхема відкрилось тренувальне поле після проблем на Різдво. Також Паркер очікував вільний мідвік, щоб краще підготуватись до протистояння з Челсі.

До слова, попередньо зустріч з "аристократами" була запланована на 15 січня. Якщо АПЛ все ж вирішить перенести поєдинок зі "шпорами" на 13 число, то з Челсі Фулхем зіграє 16 січня.

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