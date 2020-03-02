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Бенито снова забил за молодежку Динамо – Цитаишвили старается не отставать от новичка

18:14 214 Читати українською
Бенито снова забил за молодежку Динамо – Цитаишвили старается не отставать от новичка
Бенито / Сайт Динамо

Атакующий хавбек Бенито продолжает набирать кондиции в составе Динамо U-21.

Нигериец помог молодежке киевлян победить сверстников из Колоса (5:0).

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Подопечные Юрия Мороза оформили разгром еще в первом тайме. Андриевский великолепно исполнил штрафной удар, Цитаишвили также не отказал себе в удовольствии точно выстрелить с дальней дистанции, а затем ассистировал Мащенко на третий гол.

Бенито вышел на второй тайм и уже через 15 минут присоединился к избиению Колоса. Зимний новичок Динамо пробил точно между ног голкиперу. Под занавес матча Исаенко выполнил контрольный выстрел с пенальти – 5:0.

Динамо U-21 смогло оторваться на три очка от Шахтера (у дончан есть игра в запасе), а Колос идет на предпоследней строчке, опережая лишь СК Днепр-1.

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