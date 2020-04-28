Тренер Динамо считает, что команда без проблем справится с насыщенным графиком после возобновления УПЛ

Ассистент Алексея Михайличенко Михаил Михайлов убежден, что интенсивный календарь не станет для Динамо серьезной проблемой.

"Индивидуальные тренировки – это хорошо, футболисты поддерживают таким образом форму, но такие занятия не идут ни в какое сравнение с отработкой общекомандных действий и специальной работой с мячами.

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Будет ли проблемой для Динамо насыщенный график завершения УПЛ? Наша команда каждый сезон играет на три фронта – в чемпионате и Кубке страны, а также в еврокубках. Матчи через три дня на четвертый, бывает – через два на третий. Поэтому для нас это привычный график.

Думаю, вообще эта ситуация с пандемией коронавируса и карантином заставила футболистов, и не только их, пересмотреть свое отношение к тому, чем они занимаются. Если раньше кому-то трудно давались тренировки и он мог отлынивать, то сейчас, насколько я замечаю, все работают с удовольствием, понимая, что футбол – это их жизнь. Отсюда и совсем другое отношение ко всему", – цитирует тренера вратарей "бело-синих" официальный сайт Динамо.

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