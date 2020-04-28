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Тренер Динамо вважає, що команда без проблем впорається з насиченим графіком після відновлення УПЛ

28 квітня 19:51 296 Читать на русском
Тренер Динамо вважає, що команда без проблем впорається з насиченим графіком після відновлення УПЛ
Михайло Михайлов / ФК Динамо

Асистент Олексія Михайличенка Михайло Михайлов переконаний, що інтенсивний календар не стане для Динамо серйозною проблемою.

"Індивідуальні тренування – це добре, футболісти підтримують таким чином форму, але такі заняття не йдуть у жодне порівняння з відпрацюванням загальнокомандних дій та спеціальною роботою з м'ячами.

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Чи буде проблемою для Динамо насичений графік завершення УПЛ? Наша команда кожного сезону грає на три фронти – в чемпіонаті та Кубку країни, а також у єврокубках. Матчі через три дні на четвертий, буває – через два на третій. Тому для нас це звичний графік.

Думаю, взагалі ця ситуація з пандемією коронавірусу та карантином змусила футболістів, і не лише їх, переглянути своє ставлення до того, чим вони займаються. Якщо раніше комусь важко давалися тренування та він міг сачкувати, то зараз, наскільки я помічаю, усі працюють із задоволенням, розуміючи, що футбол – це їхнє життя. Звідси й зовсім інше ставлення до всього", – цитує тренера воротарів "біло-синіх" офіційний сайт Динамо.

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коронавірус Динамо Динамо УПЛ Михайло Михайлов
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