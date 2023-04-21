"Благодаря чему удавалось забить голы? Мы раскрывали фланги соперника и через них атаковали. Просили наших игроков о том, что если будут быстрые атаки, разгонять их именно через фланги. В первом тайме к голу привело то, что мы наигрываем на тренировках – подача с фланга. Был отскок мяча и высокий уровень концентрации в штрафной площадке – как раз то, что и нужно для нападающего Дмитрия Кремчанина, который сегодня играл на этой позиции. Он быстрее всех сориентировался в ситуации и добил мяч в ворота.

Гол Диалло боковыми ножницами в видеообзоре поединка Динамо U-19 – Шахтер U-19 – 3:2

Во втором тайме мы снова увидели скоростную атаку через фланг, подачу и гол Самбы Диалло, который ее замкнул. А когда забивали в третий раз, мы высоко прессинговали соперника, перехватили мяч, развернули атаку в середину и создали количественное преимущество. Малыш мог отдать передачу на Самбу, который хорошо создавал преимущество таким образом, что защитник соперника не понимал, что ему делать - перекрывать Диалло, или встречать Малыша. Но Навин распорядился этим моментом сам, и благодаря индивидуальным действиям, забил гол.

Есть ли замечания к защитникам? Да, вы видели, я и по ходу игры подсказывал, что нельзя так держать игроков соперника в собственной штрафной площадке, откуда забивались оба мяча", – поделился Костюк в комментарии официальному сайту Динамо.

Напомним, что Динамо U-19 обыграло сверстников из Шахтера (3:2). Подопечные Игоря Костюка поднялись на 2 место, набрав 53 зачетных балла. Шахтер опустился на 3 позицию с 49 пунктами. Лидирует в юношеском первенстве Рух с 57 очками в активе.

Динамо победило Шахтер в чемпионате U-19 и вышло на 2 место – на глазах Суркиса забили 5 мячей