"Завдяки чому вдавалось забити голи? Ми розкривали фланги суперника і через них атакували. Просили наших гравців про те, що якщо будуть швидкі атаки, розганяти їх саме через фланги. У першому таймі до гола призвело те, що ми награємо на тренуваннях – подача з флангу. Був відскок м’яча і високий рівень концентрації у штрафному майданчику – якраз те, що й потрібно для нападника Дмитра Кремчаніна, який сьогодні грав на цій позиції. Він найшвидше за всіх зорієнтувався у ситуації і добив м’яч у ворота.

Гол Діалло боковими ножицями у відеоогляді поєдинку Динамо U-19 – Шахтар U-19 – 3:2

У другому таймі ми знову побачили швидкісну атаку через фланг, подачу і гол Самби Діалло, який її замкнув. А коли забивали втретє, ми високо пресингували суперника, перехопили м’яч, розвернули атаку в середину і створили кількісну перевагу. Малиш міг віддати передачу на Самбу, який добре створював перевагу таким чином, що захисник суперника не розумів, що йому робити – перекривати Діалло, чи зустрічати Малиша. Але Навін розпорядився цим моментом сам, і завдяки індивідуальним діям, забив гол.

Чи є зауваження до захисників? Так, ви бачили, я і впродовж гри підказував, що не можна так тримати гравців суперника у власному карному майданчику, звідки забивалися обидва м’ячі", – поділився Костюк в коментарі офіційному сайту Динамо.

Нагадаємо, що Динамо U-19 обіграло однолітків з Шахтаря (3:2). Підопічні Ігоря Костюка піднялись на 2 сходинку, набравши 53 залікові бали. Шахтар опустився на 3 позицію з 49 пунктами. Лідирує у юнацькій першості Рух з 57 очками в активі.

Динамо перемогло Шахтар у чемпіонаті U-19 й вийшло на 2 місце – на очах Суркіса забили 5 м'ячів