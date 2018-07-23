Тренер Динамо Брест прокомментировал скандальный уход Милевского из клуба

Наставник брестского Динамо Алексей Шпилевский прокомментировал прекращение сотрудничества с Артемом Милевским.

"Уход Милевского? Об этом уже все написано в прессе. Могу присоединиться к данным словам. Добавить нечего. Разные характеры с Милевским? Возможно. Кроме того, Артем знал о наших стратегических планах – ставке на молодежь.

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Как только пришел в команду, мы разговаривали с руководством. Обсуждали состав, будущее, стратегию клуба, планы. Поэтому знали, что один-два игрока не подойдут под нашу схему. Я уважаю и Милевского, и Гавриловича как мастеров. Конечно, это потеря. Уверен, они найдут себя в других клубах.

Как по мне, никотин, алкоголь и неправильное питание нарушают все физиологические процессы в организме. У меня такой подход. Никто ребятам не запрещает. Но надо знать меру. Если однажды нарушишь режим, то вся работа пошла насмарку. Это доказано. И действительно так и есть.

Некоторые футболисты – я говорю в целом, а не о наших игроках – думают, что алкоголь после игры их расслабляет. Но он только голову расслабляет, а организм портит", – цитирует Шпилевского Прессбол.