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Тренер Динамо Брест прокоментував скандальний відхід Мілевського з клубу

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Тренер Динамо Брест прокоментував скандальний відхід Мілевського з клубу
Артем Мілевський (по центру) / фото: Sputnik

Наставник брестського Динамо Олексій Шпілевський прокоментував припинення співпраці з Артемом Мілевським.

"Відхід Мілевського? Про це вже все написано в пресі. Можу приєднатись до даних слів. Додати нічого. Різні характери з Мілевським? Можливо. Крім того, Артем знав про наші стратегічні плани – ставку на молодь.

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Як тільки прийшов в команду, ми розмовляли з керівництвом. Обговорювали склад, майбутнє, стратегію клубу, плани. Тому знали, що один-два гравці не підійдуть під нашу схему. Я поважаю і Мілевського, і Гавриловича як майстрів. Звичайно, це втрата. Впевнений, вони знайдуть себе в інших клубах.

Як на мене, нікотин, алкоголь і неправильне харчування порушують всі фізіологічні процеси в організмі. У мене такий підхід. Ніхто хлопцям не забороняє. Але треба знати міру. Якщо одного разу порушиш режим, то вся робота пішла нанівець. Це доведено. І дійсно так і є.

Деякі футболісти – я говорю в загальному, а не про наших гравців – думають, що алкоголь після гри їх розслабляє. Але він тільки голову розслабляє, а організм псує", – цитує Шпілевського Прессбол.

Теги
Трансфери Світ Динамо Брест Динамо Брест Артем Мілевський Артем Мілевський Білорусь
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