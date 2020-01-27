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Тренер Динамо Брест: Ожидаем хорошего матча против киевского Динамо, не сильно акцентировали внимание на сопернике

14:57 25 Читати українською
Тренер Динамо Брест: Ожидаем хорошего матча против киевского Динамо, не сильно акцентировали внимание на сопернике
Андрей Прокопюк / фото Динамо Брест

Старший тренер Динамо Брест Андрей Прокопюк рассказал о подготовке к спаррингу против киевского Динамо.

 

"От матча с киевским Динамо ждем качественного выполнения футбола от нашей команды. Думаю, нет смысла в представлении соперника.

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Клуб с большими традициями, один из лидеров украинского футбола, постоянно участвует в еврокубках. Ждем хорошего матча. Да, мы провели небольшую теорию, не сильно акцентировали внимание на сопернике, но некоторые моменты указали", – поделился Прокопюк в комментарии YouTube-канала Динамо Брест.

Напомним, киевское Динамо проведет спарринг против команды Милевского, Хачериди и Нойка сегодня, начало в 16:00.

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