Тренер Динамо Брест: Очікуємо гарного матчу проти київського Динамо, не сильно акцентували увагу на супернику

Старший тренер Динамо Брест Андрій Прокопюк розповів про підготовку до спарингу проти київського Динамо.

"Від матчу з київським Динамо чекаємо більш якісного виконання футболу від нашої команди. Думаю, немає сенсу в представленні суперника.

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Клуб з великими традиціями, один з лідерів українського футболу, постійно бере участь в єврокубках. Чекаємо гарного матчу. Так, ми провели невелику теорію, не сильно акцентували увагу на супернику, але деякі моменти вказали", – поділився Прокопюк в коментарі YouTube-каналу Динамо Брест.

Нагадаємо, київське Динамо проведе спаринг проти команди Мілевського, Хачеріді та Нойка сьогодні, початок о 16:00.

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