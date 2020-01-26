Динамо больше не будет делать приобретений этой зимой, – СМИ

Киевский клуб не планирует подписывать новых игроков до закрытия текущего трансферного окна.

Киевляне завершили свою трансферную кампанию и теперь сосредоточатся на поиске новых клубов для игроков, на которых не рассчитывает тренерский штаб, сообщает dynamo.kiev.ua со ссылкой на Динамо Inside.

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Причиной такого решения стала финансовая ситуация в клубе – Динамо три года подряд остается без Лиги чемпионов и, соответственно, без финансового бонуса за выступление в турнире. Другая причина – наличие многочисленного высокооплачиваемого "балласта".

Напомним, Динамо этой зимой подписало свободных агентов Ибрагима Каргбо и Бенито. Пока известно о переговорах киевлян о продаже Карлоса Самбрано в Бока Хуниорс.

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