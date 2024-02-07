Команда Виктора Цыганкова и Артема Довбика будет противостоять Реалу в существенно ослабленном составе. Дисциплинарный комитет Ла Лиги отклонил жалобу Жироны.

Жирона не смогла оспорить санкции касательно защитника Дэйли Блинда и главного тренера Мичела Санчеса. Наставник был удален за протесты против решения арбитра в матче с Реал Сосьедадом (0:0). Защитник в той же игре получил пятую желтую карточку в сезоне, которая означала для него дисквалификацию на битву лидеров Ла Лиги Реал – Жирона.

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Дисциплинарный комитет Ла Лиги отклонил обе жалобы каталонцев. Соответственно, Дэйли Блинд пропустит матч с Реалом, а Мичел не сможет руководить действиями команды в технической зоне Сантьяго Бернабеу, сообщил Жерар Ромеро в Twitter.

Более того, за свою критику в адрес арбитра Хесуса Хиля Мансано главный тренер Жироны наказан дисквалификацией на два матча, поэтому пропустит еще и игру против Атлетика. Также Мичел вынужден заплатить 600 евро штрафа. Еще 700 евро должна заплатить Жирона.

Кроме Блинда и Мичела,в игре с Реалом будет отсутствовать еще и полузащитник Янхель Эррера, который тоже получил пятую желтую в сезоне.

Напомним, матч 24-го тура чемпионата Испании Реал – Жирона состоится 10 февраля в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени. После 23-х туров команда Карло Анчелотти опережает каталонцев на 2 очка.

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