Главный тренер сборной Бразилии Тите убежден, что лидер команды еще поможет "селесао" на Мундиале в Катаре.

Нападающий ПСЖ получил повреждение на последних минутах матча против Сербии (2:0) и покинул поле. Есть большие опасения, что для 30-летнего Неймара чемпионат мира уже завершен из-за травмы голени, но наставник сборной Бразилии призвал не делать преждевременных выводов.

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"Я уверен, что Неймар сыграет на чемпионате мира. Абсолютно в этом уверен. Хочу отметить, что он играл с болью в ноге 11 минут после подката соперника. Этим нужно восхищаться. Неймар сделал это, чтобы помочь команде", – цитирует Тите Marca.

Победа над сербами позволила Бразилии возглавить группу G благодаря лучшей разнице голов. Следующий матч на чемпионате мира "селесао" сыграют 28 ноября против Швейцарии, а завершат групповой этап 2 декабря поединком с Камеруном.

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