Неймар травмировался в матче против Сербии на ЧМ-2022 – есть предварительный диагноз и фото последствий
24 ноября 23:50 - Читати українською
Звезда сборной Бразилии Неймар досрочно завершил поединок первого тура Мундиаля против Сербии.
30-летний нападающий не сумел провести полный поединок против поклонников Путина. В конце второго тайма он травмировался, вместо него на поле появился Антони.
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Неймар очень эмоционально вел себя на скамейке для запасных, врачи сразу же приложили ему лед к ногам. По предварительной информации, он вывихнул голеностопный сустав. Пропустит ли звезда следующие матчи Бразилии, пока неизвестно.
Впереди у "селесао" на групповом этапе поединки против Швейцарии и Камеруна 28 ноября и 2 декабря.
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