30-летний нападающий не сумел провести полный поединок против поклонников Путина. В конце второго тайма он травмировался, вместо него на поле появился Антони.

ЧМ-2022: Бразилия эффектно разбила Сербию – чудо Ришарлисона нивелирует провал Неймара, травма капитана в тени самбы

Неймар очень эмоционально вел себя на скамейке для запасных, врачи сразу же приложили ему лед к ногам. По предварительной информации, он вывихнул голеностопный сустав. Пропустит ли звезда следующие матчи Бразилии, пока неизвестно.

Впереди у "селесао" на групповом этапе поединки против Швейцарии и Камеруна 28 ноября и 2 декабря.