Головний тренер збірної Бразилії Тіте переконаний, що лідер команди ще допоможе "селесао" на Мундіалі в Катарі.

Нападник ПСЖ отримав пошкодження на останніх хвилинах матчу проти Сербії (2:0) і залишив поле. Є великі побоювання, що для 30-річного Неймара чемпіонат світу вже завершений через травму гомілки, але наставник збірної Бразилії закликав не робити передчасних висновків.

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"Я впевнений, що Неймар зіграє на чемпіонаті світу. Абсолютно у цьому впевнений. Хочу зазначити, що він грав із болем у нозі 11 хвилин після підкату суперника. Цим потрібно захоплюватися. Неймар зробив це, щоб допомогти команді", – цитує Тіте Marca.

Перемога над сербами дозволила Бразилії очолити групу G завдяки кращій різниці голів. Наступний матч на чемпіонаті світу "селесао" зіграють 28 листопада проти Швейцарії, а завершать груповий етап 2 грудня поєдинком із Камеруном.

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