Швейцария возглавляла группу G после тяжелой победы над Камеруном. Главный фаворит ЧМ-2022 (по версии букмекеров как минимум) планировал продолжить традицию своих сухих побед над сербами. Так, 4 года назад "селесао" победили на Мундиале 2:0. Авторы гола (Тьягу Силва) и ассиста (Неймар) должны были бы помнить. Матч, как и онлайн-трансляция Бразилия – Сербия на "Футбол 24", стартовал в 21:00. В первые 20 минут больше грубости, чем ударов. Неймар закручивал с углового. Элегантно, но Ваня Милинкович-Савич не дремал. Каземиро бахнул метров с 30. Вот вам первый удар, заодно и премьерное попадание – аж на 21 минуте. Попытку Неймара заблокировали с подозрением на руку, но не более.

Камерун минимально уступил Швейцарии, пропустив от бывшего соотечественника

Силва блестящим разрезным пасом пытался вывести Винисиуса один на один с голкипером. Милинкович-Савич вновь идеально отработал, на все 100 использовав свое преимущество игры рукой. Все тот же центральный защитник Челси замыкал прострел Рафиньи. Сербы играют плотно и успевают заблокировать, вынести, подчистить еще до того, как ситуация станет по-настоящему угрожающей. Бразилия впервые смогла пробить из пределов штрафной на 35 минуте. Рафинья обыгрался с Пакета, а вот удар получился очень прямолинейный – срочно на курсы повышения мастерства к Феликсу или Леау, которые похожие моменты сегодня реализовали в матче Португалия – Гана.

Живкович вывел Младеновича в штрафную с левого края. Удар не точный, и это единственная попытка Сербии за первый тайм. Неймар стал одним из главных антигероев. Полный ноль в созидании или завершении моментов, аж 18 потерь (ближайший к нему Данило ошибся 10 раз), 4 неудачные попытки дриблинга (так и не прошел никого), 9 проигранных единоборств при 4 успешных. Лидером Бразилии его даже неловко называть после такого. Тот же Винисиус хотя бы 2 момента создал. Рафинья классно запрессинговал Гуделя после безответственного паса вратаря. А вот дальше вингер Барселоны снова банально пробил в Милинковича-Савича.

Крайне медленно, но просыпается Неймар. Заработал опасный штрафной и желтую для сербского опорника Гуделя. Пробил в стенку, заработав еще один стандарт. Подал этот угловой на Силву – заблокировали. Откликнулся на прострел с левого края, однако удар в касание с 10 метров оказался непосильным вызовом. Алекс Сандро бабахнул издали в штангу. Неймар получил пас между линиями и продрался в штрафную. Винисиус подхватил флаг, Милинкович-Савич вновь парировал, но перед Ришарлисоном были уже пустые ворота. Сербия все такая же безвольная и перепуганная впереди – с одним ударом и угловым за 68 минут.

Заработать еще один корнер для такой команды за счастье. Павлович пробивал после подачи Тадича. Хаос на другой подаче Душана. Сербы все столь же испуганы, что даже не могут замкнуть дальнюю штангу, которую не успевают прикрывать бразильцы. Ришарлисон наказывает мгновенно. И ведь как красиво. Винисиус проходит слева, форвард Тоттенхэма получает пас от него, подбивает в воздухе и божественно пробивает в акробатическом прыжке. Это что-то из пляжей, это невыносимая легкость футбольного бытия пентакампеонов, это Бразилия как она есть. Неймар в одном из эпизодов так запорол атаку 2 на 1, что грубо наступил на соперника и получил повреждение. Уже второй раз на газоне форвард ПСЖ. Это травма, слезы и замена.

Среди прочих на последние 15 и менее минут вышел Фред. Экс-полузащитник донецкого Шахтера мощно пробивал из-за пределов штрафной – Милинкович-Савич парировал. Каземиро попал в перекладину. Родриго дважды испытал свою пушку. Антони стало обидно, что он не в теме, вот вам удар №22 против жалких 5 выстрелов Сербии, которые не потянули и на 0,3 xG. Бразилия уверенно доказывает свои претензии на золото на фоне соперника, который не забивал и проигрывал только в 2 последних матчах из 16. Травму Неймара пока трудно называть весомой потерей, ведь без него команда Тите выглядела даже полегче и помощнее.

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