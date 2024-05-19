Греция подарила одну из самых эпичных развязок во всей Европе. На титул претендовали четыре команды. Первым отвалился Панатинаикос. Бернард и Вербич финишировали четвертыми, но имеют шанс выйти в Лигу Европы, если обыграют Арис в финале Кубка Греции.

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Олимпиакос завершил на третьем месте и получил путевку в Лигу конференций. Однако впереди у подопечных Мендилибара финал ЛК против Фиорентины, где также можно прорваться в Лигу Европы. В последнем туре Олимпиакос и Панатинаикос расписали ничью 2:2.

Чемпионство разыграли ПАОК и АЕК. Еще в конце апреля АЕК был фаворитом и почти одержал победу в очном матче благодаря голу Виды, которая бы принесла титул. Но тогда команда из Салоник оформила чудо-камбэк на последних минутах и вырвала три очка. Они стали ключевыми.

После того удара АЕК еще и проиграл Олимпиакосу, поэтому разгром Ламии в последнем матче уже не имел значения. ПАОК выиграл все поединки на финише чемпионата и обошел конкурентов на два пункта. Разван Луческу вывел свой коллектив в квалификацию Лиги чемпионов. Вице-чемпион АЕК идет в Лигу конференций.

Титульную победу ПАОК одержал в дерби с Арисом (2:1). Соперники обменялись голами, после чего Тайсон вырвал триумф для "черно-белых". Бывший капитан Шахтера прекрасно пробил с линии штрафной площади. Всего у него 5+10 в этом сезоне Суперлиги. Чемпионом также стал экс-динамовец Кендзера.