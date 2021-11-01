Тренер аргентинского клуба был ранен в перестрелке во время матча
14:02 - Читати українською
В третьем аргентинском дивизионе страсти пылают нешуточно.
Во время матча Уракан ж Ферро произошла стычка между болельщиками, которая завершилась стрельбой.
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Пуля ранила в плечо главного тренера гостей Маурисио Ромеро, к счастью, специалист не получил серьезных повреждений. Футболисты и тренеры бросились бежать с поля, когда услышали выстрелы.
Матч так и не был завершен. К моменту инцидента Уракан побеждал со счетом 3:1. Полиция уже приступила к расследованию.
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