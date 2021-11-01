Во время матча Уракан ж Ферро произошла стычка между болельщиками, которая завершилась стрельбой.

Бывший футболист Бешикташа и Фенербахче устроил стрельбу – один человек погиб и еще четыре ранены

Пуля ранила в плечо главного тренера гостей Маурисио Ромеро, к счастью, специалист не получил серьезных повреждений. Футболисты и тренеры бросились бежать с поля, когда услышали выстрелы.

Матч так и не был завершен. К моменту инцидента Уракан побеждал со счетом 3:1. Полиция уже приступила к расследованию.

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"Huracán Las Heras":

Por disparos durante su partido ante Ferro de General Pico en el #FederalA pic.twitter.com/QGX38LuFpz — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 31, 2021