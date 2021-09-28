Воспитанник леверкузенского Байера еще в 2015 году завершил карьеру. Сейчас Озтюрку, которого подозревают в убийстве, лишь 35.

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По информации турецкой прессы, 19 сентября в Стамбуле мужчина на фоне конфликта на дороге открыл стрельбу из огнестрельного оружия по группе людей. Один из пострадавших скончался, четверо попали в больницу.

Очевидцы узнали в злоумышленнике бывшего футболиста Бешикташа и Фенербахче Сезера Озтюрка. С тех пор мужчина скрывается от полиции.

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