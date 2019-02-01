"Трьох чи чотирьох на себе взяв, розкидав їх усіх", – Шовковський розповів, як бився на дискотеці

Колишній воротар Динамо Олександр Шовковський пригадав, як брав участь в бійці на дискотеці.

"У нас була історія. Ми після якоїсь гри четверо чи п'ятеро гравців зі своїми дружинами прийшли на дискотеку. Все організовували, дівчата пішли на танцмайданчик.

Шовковський: Підходив до Хачеріді і реалізовував свої попередження

Виходить один хлопець і б'є дружину одного з наших. Вийшла така сильна бійка, як би бійки особливо не було, я трьох чи чотирьох на себе взяв, розштовхав, розкидав їх усіх. Потім мене виводить охорона закладу, я розвертаюся, дивлюся знову цей один "крендель" штовхає дружину.

Я до нього, а мене не пускають, я охоронця кинув через себе вниз по сходах, до того дістався. Поклав його тихенько на підлогу. Ця історія не мала продовження, тому що тоді не було ні Фейсбуку, ні інтернету, нічого.

"Не можу жити без футболу". Правила життя Олександра Шовковського

Але історія мала продовження з керівництвом клубу. Лобановський прийняв рішення одного з гравців відрахувати. Я прийшов до Валерія Васильовича, сказав: "Ми були неправі, ви маєте право нас покарати. Але як би ви вчинили, якби вашу дружину вдарили?".

Питання було ключовим. Зробили попередження, штрафи не отримали, ніхто не був відрахований", – сказав Шовковський в ефірі "ОТДУШИВДУШУ".