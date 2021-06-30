Главный врач Динамо Андрей Шморгун рассказал о результатах МРТ-обследования Артема Беседина. Форвард получил травму в матче 1/8 финала Евро-2020 против Швеции.

"Артему Беседину было проведено МРТ-обследование. На снимках МРТ у него есть частичное повреждение задней крестообразной связки, частичное повреждение внутренней и наружной боковой связок, а также перелом мыщелков бедренной кости без смещения.

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От удара прямой ногой у Беседина случилась гиперэкстензия (переразгибание) в коленном суставе, которая вызвала значительную травму. Сейчас мы проводим консультации с травматологами и хирургами по поводу тактики лечения. Предварительно это консервативное лечение. Срок восстановления – около шести месяцев", – цитирует Моргуна официальный сайт Динамо.

Заметим, Артем провел на поле лишь 10 минут. После грубой игры защитника сборной Швеции Маркуса Даниэльссона украинец вынужден был покинуть поле при помощи врачей.

Андрей Шевченко в противостоянии 1/4 финала Евро-2020 с Англией, которое состоится 3 июля в 22:00 в Риме, будет обходиться без помощи форварда.

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