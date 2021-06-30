Головний лікар Динамо Андрій Шморгун розповів про результати МРТ-обстеження Артема Бєсєдіна. Форвард травмувався у матчі 1/8 фіналу Євро-2020 проти Швеції.

"Артему Бєсєдіну було проведене МРТ-обстеження. На знімках МРТ у нього є часткове пошкодження задньої хрестоподібної зв'язки, часткове пошкодження внутрішньої та зовнішньої бічної зв'язок, а також перелом виростків стегнової кістки без зміщення.

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Від удару прямою ногою у Бєсєдіна трапилася гіперекстензія (перерозгинання) в колінному суглобі, яка викликала таку значну травму. Зараз ми проводимо консультації з травматологами та хірургами щодо тактики лікування. Попередньо це консервативне лікування. Термін відновлення – близько шести місяців", – цитує Моргуна офіційний сайт Динамо.

Зауважимо, Артем провів на полі лиш 10 хвилин. Після грубої гри оборонця збірної Швеції Маркуса Даніельссона українець змушений був покинути поле за допомогою лікарів.

Андрій Шевченко у протистоянні 1/4 фіналу Євро-2020 з Англією, яке відбудеться 3 липня о 22:00 в Римі, буде обходитись без допомоги форварда.

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