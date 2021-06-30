Защитник шведов Маркус Даниэльссон ужаснулся от просмотра повтора со своим участием и после матча пообщался с украинским форвардом.

"Я видел повтор эпизода на фото, и это выглядит совсем не хорошо. Его колено согнулось в другую сторону.

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Судьи использовали VAR и пришли к выводу, что там была красная карточка. Вероятно, так и есть, даже если в тот момент это казалось немного несправедливым.

У меня не было намерения причинить вред. Я сказал ему это, и надеюсь, он быстро восстановится. Он не говорит по-английски, и их капитан переводил – все выглядело так, будто Беседин принял мои извинения", – цитирует Даниэльссона Aftonbladet.

Напомним, Беседин успел провести на поле всего 10 минут. После грубой игры защитника Швеции Маркуса Даниэльссона, за которую тот получил сначала желтую, а после просмотра VAR прямую красную карточку, украинец вынужден был покинуть поле с помощью врачей. Сегодня утром чартер с Артемом прибыл в Киев, где игрок пройдет тщательный медосмотр.

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