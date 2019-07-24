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Травма Асенсио может помешать трансферу Себальоса в Арсенал, – Эмери

12:13 67 Читати українською
Травма Асенсио может помешать трансферу Себальоса в Арсенал, – Эмери
Дани Себальос / Marca

Главный тренер Арсенала Унаи Эмери прокомментировал травму полузащитника Реала Марко Асенсио и ее влияние на возможный трансфер Дани Себальоса в лагерь "канониров".

Товарищеские матчи
Реал Мадрид
2
2 : 2
2
Арсенал
02:00 24:07:2019
осн. час ( 2 : 2 )
пен. ( 3 : 2 )
завершено
 

"Повлияет ли травма Асенсио на возможный трансфер Себальйоса в Реал? Пока не знаю.

Асенсио получил жуткую травму в матче с Арсеналом и может пропустить следующий сезон

Нашей целью было не травмироваться в этом матче, а Реал, возможно, надолго потерял Асенсио. Это может быть плохой новостью как для них, так и для нас. Пока не знаю, сможет ли она повлиять на трансфер Себальоса", – цитирует Эмери Goal.com.

Напомним, Реал победил Арсенал в серии пенальти в рамках Международного кубка чемпионов, а Марко Асенсио получил тяжелую травму и может пропустить весь предстоящий сезон.

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