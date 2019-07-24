Травма Асенсио может помешать трансферу Себальоса в Арсенал, – Эмери

Главный тренер Арсенала Унаи Эмери прокомментировал травму полузащитника Реала Марко Асенсио и ее влияние на возможный трансфер Дани Себальоса в лагерь "канониров".

"Повлияет ли травма Асенсио на возможный трансфер Себальйоса в Реал? Пока не знаю.

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Нашей целью было не травмироваться в этом матче, а Реал, возможно, надолго потерял Асенсио. Это может быть плохой новостью как для них, так и для нас. Пока не знаю, сможет ли она повлиять на трансфер Себальоса", – цитирует Эмери Goal.com.

Напомним, Реал победил Арсенал в серии пенальти в рамках Международного кубка чемпионов, а Марко Асенсио получил тяжелую травму и может пропустить весь предстоящий сезон.

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