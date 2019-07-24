toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
РЕАЛ МАДРИД - АРСЕНАЛ БАВАРИЯ - МИЛАН ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ЛИГА ЕВРОПЫ ТРАНСФЕРЫ

Асенсио получил жуткую травму в матче с Арсеналом и может пропустить следующий сезон

08:51 63 Читати українською
Асенсио получил жуткую травму в матче с Арсеналом и может пропустить следующий сезон
Марко Асенсио / фото из соцсетей

Полузащитник Реала и сборной Испании Марко Асенсио получил серьезную травму во время товарищеского матча с лондонским Арсеналом.

Товарищеские матчи
Реал Мадрид
2
2 : 2
2
Арсенал
02:00 24:07:2019
осн. час ( 2 : 2 )
пен. ( 3 : 2 )
завершено
 

Асенсио появился на поле сразу после перерыва матча Международного кубка чемпионов. На 59-й минуте он сравнял счет, а еще через 6 минут получил повреждение.

Реал – Арсенал – 2:2 – видеообзор матча и серии пенальти

По предварительным оценкам, у Марко разрыв крестообразной связки, поэтому игрок пропустит длительный период, сообщает Marca. Не исключено, что 23-летний хавбек вообще пропустит предстоящий сезон. Подробная информация станет известна после тщательного медобследования.

К слову, Асенсио перешел в Реал летом 2015 года из Мальорки за 3,5 млн евро. В прошлом сезоне на клубном уровне он сыграл 44 матча, забил 6 мячей и сделал 7 результативных передач.

Реал – Арсенал: проблемний Бейл забив і врятував, героя матчу винесли на ношах, Зідан і конкуренти не дають шансу Луніну

blog_ava
Реал – Арсенал: проблемный Бейл забил и спас, героя матча унесли на носилках, Зидан и конкуренты не дают шанса Лунину
06:29
649
Теги
Испания Марко Асенсио Марко Асенсио Реал Мадрид - Арсенал Реал Мадрид Реал Мадрид
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
45
мин
Ювентус
14:00
Интер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук