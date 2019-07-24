Асенсио получил жуткую травму в матче с Арсеналом и может пропустить следующий сезон

Полузащитник Реала и сборной Испании Марко Асенсио получил серьезную травму во время товарищеского матча с лондонским Арсеналом.

Асенсио появился на поле сразу после перерыва матча Международного кубка чемпионов. На 59-й минуте он сравнял счет, а еще через 6 минут получил повреждение.

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По предварительным оценкам, у Марко разрыв крестообразной связки, поэтому игрок пропустит длительный период, сообщает Marca. Не исключено, что 23-летний хавбек вообще пропустит предстоящий сезон. Подробная информация станет известна после тщательного медобследования.

К слову, Асенсио перешел в Реал летом 2015 года из Мальорки за 3,5 млн евро. В прошлом сезоне на клубном уровне он сыграл 44 матча, забил 6 мячей и сделал 7 результативных передач.

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