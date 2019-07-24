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Травма Асенсіо може завадити трансферу Себальйоса в Арсенал, – Емері

12:13 331 Читать на русском
Травма Асенсіо може завадити трансферу Себальйоса в Арсенал, – Емері
Дані Себальйос / Marca

Головний тренер Арсенала Унаї Емері прокоментував травму півзахисника Реала Марко Асенсіо та її вплив на можливий трансфер Дані Себальйоса до табору "канонірів".

Товариські матчі
Реал Мадрид
2
2 : 2
2
Арсенал
02:00 24:07:2019
осн. час ( 2 : 2 )
пен. ( 3 : 2 )
завершено
 

"Чи вплине травма Асенсіо на можливий трансфер Себальйоса в Реал? Поки не знаю.

Асенсіо отримав моторошну травму в матчі з Арсеналом і може пропустити наступний сезон

Нашою метою було не отримати травми в цьому матчі, а Реал, можливо, надовго втратив Асенсіо. Це може бути поганою новиною як для них, так і для нас. Поки не знаю, чи зможе вона вплинути на трансфер Себальйоса", – цитує Емері Goal.com.

Нагадаємо, Реал переміг Арсенал у серії пенальті в рамках Міжнародного кубка чемпіонів, а Марко Асенсіо отримав важку травму і може пропустити весь майбутній сезон.

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Теги
Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Дані Себальйос Дані Себальйос Арсенал Арсенал Марко Асенсіо Марко Асенсіо Трансфери Арсенала Реал Мадрид - Арсенал
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