Травма Асенсіо може завадити трансферу Себальйоса в Арсенал, – Емері

Головний тренер Арсенала Унаї Емері прокоментував травму півзахисника Реала Марко Асенсіо та її вплив на можливий трансфер Дані Себальйоса до табору "канонірів".

"Чи вплине травма Асенсіо на можливий трансфер Себальйоса в Реал? Поки не знаю.

Асенсіо отримав моторошну травму в матчі з Арсеналом і може пропустити наступний сезон

Нашою метою було не отримати травми в цьому матчі, а Реал, можливо, надовго втратив Асенсіо. Це може бути поганою новиною як для них, так і для нас. Поки не знаю, чи зможе вона вплинути на трансфер Себальйоса", – цитує Емері Goal.com.

Нагадаємо, Реал переміг Арсенал у серії пенальті в рамках Міжнародного кубка чемпіонів, а Марко Асенсіо отримав важку травму і може пропустити весь майбутній сезон.

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